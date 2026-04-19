Auto va fuori strada si ribalta e finisce contro un albero | un ferito in codice rosso

Un incidente stradale si è verificato nel Brindisino, coinvolgendo un'auto che è uscita di strada, si è ribaltata e ha urtato un albero. Nell’incidente è rimasto ferito un solo occupante, trasportato in codice rosso all’ospedale. Si tratta del quarto episodio simile nelle ultime ore nella zona. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

VILLA CASTELLI - Ancora un incidente sulle strade del Brindisino, dopo i tre della notte appena trascorsa. Nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile 2026, un 60enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo il mezzo a bordo del quale viaggiava ha terminato la corsa, ribaltato, contro.🔗 Leggi su Brindisireport.it Tom Simpson, la mort au sommet Notizie correlate Leggi anche: Due auto fuori strada, una si ribalta: passeggero in codice rosso Leggi anche: Due auto fuori strada dopo impatto, una si ribalta: passeggero in codice rosso Altri aggiornamenti Temi più discussi: Auto fuori strada e conducente bloccato fra le lamiere; Auto fuori strada, 44enne portato in volo a Parma; Auto fuori strada a Sedico sulla strada del Passo San Boldo; Fuori strada con l'auto rubata, un morto e un ferito nel Cagliaritano. Auto finisce fuori strada sulla SP45 tra Mesagne e Latiano: 2 feritiIncidente sulla strada vecchia per Latiano: coinvolti due ragazzi, uno nato nel 1989 e l’altro nel 1996. Intervento dei Vigili del Fuoco di Brindisi Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ... lagazzettadelmezzogiorno.it Auto fuori strada vicino ai binari, interrotta linea Roccasecca - SoraLa linea ferroviaria Roccasecca - Sora è stata interrotta fino alle 7 di questa mattina a causa di un incidente stradale accaduto poco dopo le 4.30 della notte scorsa sulla Provinciale Le Compre. (ANS ... ansa.it È vietato gettare la cenere dal finestrino dell’auto Le nuove norme puniscono severamente chi lancia rifiuti, anche minuscoli, dai veicoli. Scopri i... facebook Violento scontro tra auto e moto a Villacidro: trentunenne in codice rosso al Brotzu, è grave x.com