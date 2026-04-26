Terremoto in Mongolia | scossa di magnitudo 5.7 scuote l’Altai

Stamattina, nella regione di Hovd in Mongolia occidentale, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.7. L’evento sismico ha interessato la zona dell’Altai, senza segnalazioni di danni immediati o vittime. La terra ha tremato alle prime ore del mattino, causando preoccupazione tra la popolazione locale. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando eventuali interventi di emergenza.

? Cosa sapere Terremoto di magnitudo 5.7 colpisce la regione di Hovd in Mongolia occidentale stamattina.. L'evento sismico è causato dalla pressione tra la placca Euroasiatica e quella Indiana.. Un terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso la regione di Hovd nella Mongolia occidentale questa mattina, alle ore 11:23 locali, colpendo un’area montuosa caratterizzata da una bassa densità abitativa. L’evento sismico, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con un ipocentro situato a circa 15 chilometri di profondità, si è verificato alle 06:23 ora italiana. La zona interessata dalle vibrazioni si trova nei pressi della catena dell’Altai, un territorio dove le forze della natura modellano costantemente il paesaggio attraverso faglie di sovrascorrimento e trascorrenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto in Mongolia: scossa di magnitudo 5.7 scuote l’Altai Notizie correlate Terremoto a Salerno, scossa di magnitudo 4.5 scuote la provincia. Trema la CampaniaUna forte scossa di terremoto ha svegliato la provincia di Salerno nelle prime ore di sabato 21 febbraio 2026. Leggi anche: Terremoto fortissimo: scossa di magnitudo 5.0 Panoramica sull’argomento Si parla di: Forte scossa di terremoto in Mongolia | DATI e MAPPE; Terremoti nel mondo - rapporto sismico per il 26 aprile 2026.