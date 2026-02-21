Terremoto a Salerno scossa di magnitudo 4.5 scuote la provincia Trema la Campania

Una scossa di magnitudo 4.5 ha fatto tremare la provincia di Salerno nelle prime ore di sabato 21 febbraio 2026. La terra ha tremato improvvisamente, facendo vibrare edifici e strade. Le persone sono uscite di corsa dai loro appartamenti, spaventate dall’intensità del movimento sismico. Alcune zone hanno riportato danni alle strutture più vecchie. La Protezione Civile ha avviato le prime verifiche sui danni causati. La terra continua a muoversi sotto i piedi della popolazione.

Una forte scossa di terremoto ha svegliato la provincia di Salerno nelle prime ore di sabato 21 febbraio 2026. Secondo i dati ufficiali forniti dall?Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 4.5 con epicentro localizzato a Montecorice. L'ipocentro è stato registrato a una profondità di 319 km. La scossa sismica è stata avvertita alle ore 1:28. Un terremoto di magnitudo 4.5 è avvenuto nella zona di Montecorice, in provincia di Salerno.