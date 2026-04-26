Terremoto in Giappone | scoperto il falso video del cavallo eroico

Un video che mostra un cavallo durante un terremoto di magnitudo 7 è stato diffuso online, ma si è rivelato essere un prodotto generato dall'intelligenza artificiale. Le immagini raffigurano il cavallo che sembra muoversi durante il sisma, ma analisi tecniche hanno confermato che non si tratta di un evento reale. La scoperta è stata resa nota da un team specializzato nel riconoscimento di contenuti digitali falsi.

? Cosa sapere Video generato dall'intelligenza artificiale mostra un cavallo durante un terremoto di magnitudo 7.4 in Giappone.. Lead Stories smentisce il filmato dopo aver rilevato incongruenze fisiche e assenza di dati sismici.. Un video virale che ritrae un cavallo intento a proteggere la proprietaria durante una scossa di magnitudo 7.4 in Giappone è stato smascherato come un falso generato dall’intelligenza artificiale dopo le verifiche effettuate da Lead Stories. L’episodio, che ha attirato l’attenzione globale per il forte impatto emotivo legato al legame tra uomo e animale, non trova alcun riscontro nelle cronache o nei database informativi riguardanti eventi sismici in territorio giapponese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto in Giappone: scoperto il falso video del cavallo eroico Notizie correlate VIDEO/ Scoperto centro commerciale del falso da 530 mq nel NapoletanoTempo di lettura: < 1 minutoSugli scaffali sono stati trovati ben 25mila capi di abbigliamento e accessori con i marchi falsi di 40 delle più note... Leggi anche: Terremoto 7.5 in Giappone: il treno si ferma all’improvviso mentre tutto trema (VIDEO) Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Catania, scoperto nascondiglio di armi e munizioni in edificio di Librino; Viterbo – Scoperto un taxi abusivo: trasportava persone senza licenza. Sisma in Giappone, prime onde tsunami contro le costeUn terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito al largo della costa nord-orientale del Giappone, spingendo le autorità ad avvertire i residenti di tenersi lontani dalle zone costiere, dove erano previste on ... tg24.sky.it Terremoto in Giappone da 7.5 di magnitudo: scatta l’allerta tsunami | Video: Prime onde anomale a KujiTerremoto in Giappone da 7.4 di magnitudo, diramata un'allerta tsunami grave: le acque marittime stanno iniziato a ritirarsi ... ilsussidiario.net Terremoto di magnitudo 4.9 colpisce Creta: monitoraggio della zona sismica in Grecia | DATI e MAPPA - facebook.com facebook Terremoto nel mondo del calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca #Rocchi è indagato a Milano. L'ipotesi è di concorso in frode sportiva Servizio di Maxia Zandonai : @TgrRaiLombardia x.com