È stato scoperto un centro commerciale di circa 530 metri quadrati nel Napoletano dedicato alla vendita di prodotti falsificati. All’interno sono stati rinvenuti 25.000 capi di abbigliamento, tra cui diverse marche note. La polizia ha sequestrato tutta la merce e ha proceduto con i controlli per identificare i responsabili. L’operazione ha portato alla scoperta di un’attività illecita operante nel settore dell’abbigliamento contraffatto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sugli scaffali sono stati trovati ben 25mila capi di abbigliamento e accessori con i marchi falsi di 40 delle più note griffe, accuratamente suddivise per tipologia e brand, come Gucci, Louis Vuitton, YSL e Fendi, Rolex, Cartier e Mont Blanc: un vero e proprio showroom del falso è stato scoperto e sequestrato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Quattro le persone denunciate. Le indagini del Gruppo Pronto Impiego Napoli, coordinate dalla Procura di Napoli (procuratore aggiunto Alessandro Milita) hanno consentito di individuare una filiera di approvvigionamento e distribuzione di prodotti contraffatti, identificando uno dei “grossisti”, fornitore dei successivi rivenditori al dettaglio della città di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Scoperto centro commerciale del falso da 530 mq nel Napoletano

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