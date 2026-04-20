Terremoto 7.5 in Giappone | il treno si ferma all’improvviso mentre tutto trema VIDEO

Da cultweb.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 aprile 2026, una scossa sismica di magnitudo 7,5 ha interessato la costa nord-orientale del Giappone, provocando la sospensione dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Aomori. L’evento ha causato anche un’allerta tsunami che ha coinvolto diverse prefetture lungo la costa. Durante il sisma, alcuni treni si sono fermati improvvisamente mentre tutto tremava, e sono stati diffusi video dell’accaduto.

Un potente terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito lunedì 20 aprile 2026 la costa nord-orientale del Giappone, causando l’immediata sospensione dei servizi ferroviari ad alta velocità tra Tokyo e Aomori e l’emissione di un’allerta tsunami per diverse prefetture costiere. Le immagini video diffuse sui social media e dalle emittenti televisive mostrano il momento in cui la scossa ha colpito, con edifici che oscillano visibilmente e passeggeri sui treni che vengono sorpresi dall’arresto improvviso dei convogli. La popolazione giapponese, addestrata fin dall’infanzia alle procedure di emergenza sismica, ha reagito con disciplina seguendo le indicazioni delle autorità.🔗 Leggi su Cultweb.it

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© Cultweb.it - Terremoto 7.5 in Giappone: il treno si ferma all’improvviso mentre tutto trema (VIDEO)

Terremoto in Giappone, i video sui social: tremano scaffali dei supermercati, auto e lampadari

Video Terremoto in Giappone, i video sui social: tremano scaffali dei supermercati, auto e lampadari

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