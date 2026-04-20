Terremoto 7.5 in Giappone | il treno si ferma all’improvviso mentre tutto trema VIDEO

Lunedì 20 aprile 2026, una scossa sismica di magnitudo 7,5 ha interessato la costa nord-orientale del Giappone, provocando la sospensione dei treni ad alta velocità tra Tokyo e Aomori. L’evento ha causato anche un’allerta tsunami che ha coinvolto diverse prefetture lungo la costa. Durante il sisma, alcuni treni si sono fermati improvvisamente mentre tutto tremava, e sono stati diffusi video dell’accaduto.

Un potente terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito lunedì 20 aprile 2026 la costa nord-orientale del Giappone, causando l’immediata sospensione dei servizi ferroviari ad alta velocità tra Tokyo e Aomori e l’emissione di un’allerta tsunami per diverse prefetture costiere. Le immagini video diffuse sui social media e dalle emittenti televisive mostrano il momento in cui la scossa ha colpito, con edifici che oscillano visibilmente e passeggeri sui treni che vengono sorpresi dall’arresto improvviso dei convogli. La popolazione giapponese, addestrata fin dall’infanzia alle procedure di emergenza sismica, ha reagito con disciplina seguendo le indicazioni delle autorità.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Terremoto 7.5 in Giappone: il treno si ferma all’improvviso mentre tutto trema (VIDEO) Terremoto in Giappone, i video sui social: tremano scaffali dei supermercati, auto e lampadari Notizie correlate Il video onboard di Alonso in Giappone mostra le vibrazioni pericolose dell’Aston Marin: trema anche fermaDurante la sessione di prove libere in Giappone, l'asturiano ha provato una partenza dal rettilineo principale: la telecamera di bordo dell'AMR26 ha... Scossa di terremoto in Italia, trema tuttoNelle ore notturne, quando la maggior parte delle persone riposa e l’attenzione collettiva si abbassa, anche una vibrazione contenuta può risultare... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7.5 nel nord: avvistato tsunami, controlli a centrale nucleare di Onagawa; L'ex vicegovernatore della Virginia uccide la moglie e si suicida; Terremoti nel mondo - rapporto sismico per il 13 aprile 2026; Significant 5.5 quake hits near Miyako, Miyako Shi, Iwate, Japan. In Giappone allerta per un possibile maxi terremoto. Stamattina una scossa 7.5L'Agenzia nazionale meteorologica giapponese (Jma) ha emesso un'allerta riguardo la possibilità di un mega-terremoto nel nord del Paese. Secondo l'agenzia, esiste una concreta probabilità che un eve ... ansa.it Giappone, terremoto di magnitudo 7.5: allarme tsunami. Segnalati danni a persone e coseUn terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito il Giappone settentrionale, secondo quanto riferito dall'Agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha emesso un'allerta tsunami per onde fino a tre metri.Il ... tg24.sky.it Dopo il terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il nord-est del Giappone, la circolazione ferroviaria ad alta velocità è stata sospesa su diverse linee, lasciando i treni fermi e alcune tratte al buio - facebook.com facebook #Giappone, sisma di magnitudo 7.7: rischio #tsunami e allerta mega #terremoto x.com