Rifiuti in fiamme ad Eboli | è caccia all' autore del rogo

In via Petrone, a Eboli, un cumulo di rifiuti è stato dato alle fiamme da una mano sconosciuta. La scena ha creato momenti di tensione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine cercano di individuare l’autore del rogo. La zona è stata subito raggiunta dai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme prima che si propagassero. La polizia ha avviato le indagini, ma al momento nessuno sa chi ci sia dietro a questo gesto.

Tempestivo l'intervento dei residenti di un condominio, che sono riusciti a domare il rogo prima che si propagasse ulteriormente Momenti di tensione, in via Petrone di Eboli, dove un cumulo di rifiuti sono stati incendiati da mano ignota. In fiamme sedie,tavoli, materassi e materiale di ogni genere che ha provocato una coltre di fumo nero visibile a centinaia di metri di distanza. Tempestivo l'intervento dei residenti di un condominio, che sono riusciti a domare il rogo prima che si propagasse ulteriormente. Sul posto, successivamente, sono giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale per risalire alla causa del rogo e all'identità del possibile autore del gesto.

