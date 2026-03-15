Terni Volley Academy ai Play out | avversario dei Dragons date e regolamento

La Terni Volley Academy si prepara ai play out dopo una sconfitta pesante nello scontro diretto contro i Dragons. La squadra dovrà affrontare le sfide decisive per mantenere il posto in Serie A3 Credem, con date e regolamento ancora da definire. La prossima fase rappresenta l’ultima possibilità di evitare la retrocessione.

Una sconfitta pesantissima nello scontro diretto per conquistare la salvezza. La Conad Pala Terni Volley Academy dovrà passare dai play out per conquistare la permanenza in Serie A3 Credem. Decisiva, in negativo, la sconfitta nello scontro diretto per la salvezza contro Galatone, che ha costretto i rossoverdi di coach Camardese a giocarsi tutto negli spareggi per evitare la retrocessione. Il regolamento parla chiaro: le ultime tre formazioni del girone Bianco e le ultime due del girone Blu vengono inserite in una graduatoria combinata definita sulla base del quoziente punti per partita. Da questa classifica emergono gli accoppiamenti dei play out. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Si comunica i ticket per la gara contro Terni Volley Academy dalle ore 16.30. facebook

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