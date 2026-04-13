Il Salento del volley brilla a Copertino | le rossoverdi volano ai play-off da primatiste

Nel palazzetto “San Giuseppe da Copertino” si è disputata la partita che ha deciso la posizione finale nel campionato regionale di Serie D di volley. Le rossoverdi si sono qualificate ai play-off come prime in classifica, chiudendo la stagione in testa alla graduatoria. La partita ha visto le squadre affrontarsi con intensità, determinazione e un pubblico partecipativo, portando a una conclusione positiva per la squadra locale.

OPERTINO – Il palazzetto dello sport “San Giuseppe da Copertino” è stato teatro di una degna conclusione per la stagione regolare del campionato regionale di Serie D. In un derby salentino ad alta intensità, la Sd Arreda Infinity Copertino ha superato il G-Cafè-A. Riccardo Spongano con un secco.🔗 Leggi su Lecceprima.it Il Salento dà i numeri: ventotto geni del calcolo volano alle finali di CesenaticoTrionfo dei licei scientifici di Lecce e di Maglie nella gara mista a squadre: il “De Giorgi” e il “Da Vinci” guidano la spedizione verso la sfida... Hockey ghiaccio: Renon e Gherdeina volano ai pre play-off in Alps LeagueUn giovedì importante per le squadre italiane attualmente impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio.