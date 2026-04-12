Domenica 12 aprile 2026 allo Stadio Liberati si gioca il derby tra Ternana e Perugia. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le squadre sono pronte a scendere in campo per questa sfida, che si tiene nel pomeriggio. Le due compagini si affrontano con gli organici definiti, in attesa del fischio d’inizio. L’atmosfera allo stadio si fa più calda in vista di questa partita.

L’atmosfera allo Stadio Liberati si scalda in questa domenica 12 aprile 2026, mentre le formazioni ufficiali per il derby tra Ternana e Perugia sono finalmente arrivate. Il fischio d’inizio è imminente e le due panchine, guidate rispettivamente da Fazio e Tedesco, hanno confermato le scelte tattiche per affrontare questo scontro cruciale. Le pedine scelte dai tecnici per la sfida del Liberati. Il blocco rosso di Fazio schiera in campo una formazione che vede D’Alterio tra i pali, con Dubickas, Garetto e Kerrigan a presidiare la linea difensiva. Il centrocampo sarà guidato dal trio composto da Capuano, Donati e Aramu, supportato dalla presenza di Majer, Orellana e Ndrecka, lasciando Martella a chiudere il reparto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby Ternana-Perugia: le formazioni ufficiali per la sfida al Liberati

Ternana-Perugia, le formazioni ufficiali del derbyLe formazioni di Ternana-Perugia si affrontano nel derby dell’Umbria all’ora di pranzo (ore 12.

Derby Ternana - Perugia, le probabili formazioni e dove seguire la sfida in direttaSi parla da giorni di derby surreale, e non potrebbe essere altrimenti visto ciò che sta accadendo all'esterno del rettangolo verde, ma domani sarà...