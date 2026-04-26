Ternana-Pianese segui la DIRETTA del match del Libero Liberati

Alle ore odierne si disputa l'incontro tra Ternana e Pianese allo stadio Libero Liberati, in uno scontro che rappresenta un vero e proprio spareggio per l'accesso ai play-off. Le due squadre cercano di ottenere il miglior posizionamento possibile, con l'obiettivo di ottenere il vantaggio di giocare in casa nel primo turno dei playoff. La partita viene seguita in diretta per aggiornamenti sui momenti salienti e il risultato finale.

Uno spareggio anticipato play off tra Ternana-Pianese. Entrambe le squadre ambiscono al miglior posizionamento che vale il primo turno post season in casa. I rossoverdi sono reduci dal successo a Sestri Levante mentre i bianconeri hanno perso una sola gara nelle ultime undici. Sfida dunque molto.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Ternana-Torres, segui la DIRETTA del match allo stadio Libero LiberatiUna stagione per cambiare diametralmente obiettivi e prospettive per Ternana-Torres. Leggi anche: Ternana-Ravenna, segui in DIRETTA il match del Libero Liberati Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ternana-Pianese, ultime dai campi e probabili formazioni: Tommaso Vitali in porta, Fazio verso la difesa a tre; Serie C girone B. Campionato salvo: la Ternana non si ritira; Serie C, le gare della 38^ giornata su Sky; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite. Ternana-Pianese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Ternana-Pianese di Domenica 26 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Ternana-Pianese, segui la cronaca del matchNasco a Terni nel 2004 con la passione per il giornalismo. Da settembre 2023 sono iscritto all'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria. Da due anni sono attivo nel volontariato presso l'Associazione I ... calciofere.it Il pullman della Ternana è uscito poco fa dallo stadio ‘Libero Liberati’ di Terni. Alle 14:30 di oggi, 26 aprile calcio d’inizio dell’ultima giornata del campionato di serie C - girone B. In campo: Ternana e Pianese. Poi saranno playoff per la squadra di Fazio, i ross - facebook.com facebook