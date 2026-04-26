Ternana-Pianese le formazioni UFFICIALI della gara | Panico affianca Pettinari

Le formazioni ufficiali di Ternana e Pianese sono state annunciate in vista del match che si disputa nel pomeriggio alle 14.30. Il tecnico delle Ternana ha deciso di schierare Panico al fianco di Pettinari in attacco, mentre deve fare i conti con alcune assenze tra i giocatori a disposizione. La partita si svolge nel rispetto del programma stabilito, senza variazioni rispetto alle convocazioni ufficiali.

Le formazioni di Ternana-Pianese si affrontano nel match pomeridiano delle 14.30. Il tecnico Pasquale Fazio costretto a fare i conti con le assenze. Out Majer, Proietti e Dubickas oltre a Maestrelli fermato dal Giudice Sportivo. Convocato capitan Capuano non al meglio mentre in porta giocherà.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ternana-Pianese, le formazioni UFFICIALI della gara Vis Pesaro-Ternana, le formazioni UFFICIALI della gara: Panico a supporto di DubiLe formazioni di Vis Pesaro-Ternana si affrontano allo stadio ‘Tonino Benelli’ (ore 17. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ternana-Pianese, ultime dai campi e probabili formazioni: Tommaso Vitali in porta, Fazio verso la difesa a tre; Dove vedere Ternana-Pianese: data, orario e diretta; Verso Ternana-Pianese; Il turno di oggi. Occhi puntati su Pianese-Juve Next e sulle trasferte di Ternana e Gubbio. Ternana-Pianese, ultimo valzer: le formazioni ufficialiPronte le formazioni per il match tra Ternana e Pianese. Molto turn over da entrambe le parti, a cominciare dalla porta: titolari Vitali per i rossoverdi e Nespola per gli amiatesi. Non ... tuttoc.com DIRETTA | Ternana Pianese (risultato 1-1) streaming video tv: gol di Ongaro! (Serie C, oggi 26 aprile 2026)Diretta Ternana Pianese streaming video tv: a una giornata dal termine la classifica ci dice che questo potrebbe essere anche il primo turno playoff. ilsussidiario.net Fila per i biglietti di Ternana-Pianese...malgrado tutto la fede per i colori rossoverdi è intatta! - facebook.com facebook