Vis Pesaro-Ternana le formazioni UFFICIALI della gara | Panico a supporto di Dubi

Alle ore 17.30 allo stadio ‘Tonino Benelli’ si sfidano Vis Pesaro e Ternana, con le formazioni ufficiali già annunciate. I biancorossi schierano Panico come supporto a Dubi, mentre sono assenti Giovannini, squalificato, e Ceccacci, Tavernaro, Vezzoni, Franchetti e Jallow, tutti indisponibili. La formazione ospite si presenta senza variazioni notevoli rispetto alle ultime indicazioni.

Le formazioni di Vis Pesaro-Ternana si affrontano allo stadio ‘Tonino Benelli’ (ore 17.30). I biancorossi sono privi dello squalificato Giovannini e degli indisponibili Ceccacci, Tavernaro, Vezzoni, Franchetti e Jallow. Nei rossoverdi torna a disposizione capitan Marco Capuano. Non sono stati convocati Maestrelli, Garetto e Pettinari (infortunati). Ternana, Stefano Bandecchi: “Preoccupato per il futuro della squadra. L’esito del Tar su stadio-clinica non può essere una scusa per non pagare i debiti” Ternana, indagine procura dagli esposti della proprietà rossoverde: Claudia Rizzo e Laura Melis ascoltate dai pubblici ministeri... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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