Juventus Next Gen-Ternana 2-1 Pasquale Fazio | Nel secondo tempo abbiamo giocato soltanto noi

Al termine della partita tra Juventus Next Gen e Ternana, terminata 2-1, il tecnico dei padroni di casa ha commentato l'andamento del match. Ha sottolineato come nel secondo tempo siano stati loro a controllare il gioco e a creare numerose occasioni, evidenziando una prestazione predominante nella ripresa. La partita si è conclusa con una vittoria che ha premiato le iniziative offensive della squadra di casa nel secondo tempo.

Al termine di Juventus Next Gen-Ternana 2-1 è intervenuto nella sala del Moccagatta il tecnico Pasquale Fazio: “Abbiamo disputato un’ottima partita creando tante occasioni, soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo faceva caldo ed è stata una partita un poco strana. Non meritavamo la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. Sono arrabbiato per la sconfitta perché abbiamo concesso soltanto due tiri da fuori»Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...

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Juventus Next Gen-Ternana 1-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Juventus Next Gen-Ternana di Mercoledì 8 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

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La Juventus Next Gen di Brambilla è aritmeticamente ai play off di Serie C Con la vittoria per 2-1 sulla Ternana nel recupero della 34ª giornata del girone B di Serie C, i bianconeri potranno giocarsi l'accesso alla Serie B! Decisive le reti Puczka e Guerr - facebook.com facebook

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