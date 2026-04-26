Ternana-Pianese 1-3 le pagelle del match | difesa in grande difficoltà In pochi si salvano

Nel match tra Ternana e Pianese, terminato con il punteggio di 1-3, la difesa rossoverde ha mostrato segnali di grande difficoltà. Tra i giocatori valutati, l’estremo difensore ha esordito con un voto di 5,5, e nel primo tempo si è distinto per due uscite che si sono rivelate attente. La partita ha messo in evidenza le criticità della formazione di casa, con pochi elementi che sono riusciti a salvarsi.

Le pagelle rossoverdi di Ternana-Pianese:Vitali 5,5 debutto stagionale per l’estremo rossoverde. Nel primo tempo è attento in due uscite. Subisce la terza rete sul suo paloDonati 5 protagonista di una fuga di ottanta metri culminata con una sfortunata traversa. In ritardo nell’azione che porta al.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ternana-Torres 0-2, le pagelle del match: pomeriggio da dimenticare per difesa ed attacco Leggi anche: Ternana-Pianese, segui la DIRETTA del match del Libero Liberati Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ternana-Pianese, ultime dai campi e probabili formazioni: Tommaso Vitali in porta, Fazio verso la difesa a tre; Pianese vs SPAL: Risultato in Diretta Streaming Serie C > Girone B 2024-2025; Scheda giocatore Coku Alberto; Verso Ternana-Pianese. Ternana-Pianese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Ternana-Pianese di Domenica 26 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net DIRETTA | Ternana Pianese (risultato 1-1) streaming video tv: gol di Ongaro! (Serie C, oggi 26 aprile 2026)Diretta Ternana Pianese streaming video tv: a una giornata dal termine la classifica ci dice che questo potrebbe essere anche il primo turno playoff. ilsussidiario.net Fila per i biglietti di Ternana-Pianese...malgrado tutto la fede per i colori rossoverdi è intatta! - facebook.com facebook