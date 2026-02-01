Ternana-Torres 0-2 le pagelle del match | pomeriggio da dimenticare per difesa ed attacco
La Ternana cade in casa contro la Torres, finisce 0-2. I tifosi sono delusi, soprattutto per la prestazione della difesa e dell’attacco. D’Alterio si impegna, ma non può nulla sulle reti avversarie. Donati si impegna, anche se non basta a cambiare le cose. La squadra ora deve fare i conti con una sconfitta pesante.
Rossoverdi sconfitti al Libero Liberati. A segno Diakite su rigore e Liviero nel finale di partita D'Alterio 6 subisce le reti senza alcuna responsabilità. Gli unici tiri nello specchio degli avversari Donati 5,5 diligente la prova del difensore. Meno brillante nelle transizioni e recuperi rispetto al consueto Martella 5 reiterati traversoni dalla trequarti leggibili per la retroguardia arroccata dei rossoblù. Nella circostanza del raddoppio si fa sorprendere da Sorrentino Kerrigan 5 evanescente la prova dell’esterno richiamato alla pausa (1’ st Garetto 5 poco nulla di meglio rispetto al compagno.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ternana-Torres 0-2, Liverani: Mi prendo tutta la responsabilità di questa sconfittaL’allenatore rossoverde ha commentato la brutta sconfitta con la Torres. ternananews.it
Ternana al tappeto contro la Torres: i sardi espugnano il Liberati per 0-2di Mattia Farinacci Ternana al tappeto contro la Torres. Al Liberati la Ternana non rialza la testa e, al contrario, acuisce ancor più la crisi apertasi ad Ascoli. I sardi, in inferiorità numerica per ... umbria24.it
