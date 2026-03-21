E’ 1-1 fra Ternana e Sambenedettese Per le Fere vincere in casa resta un miraggio

Il risultato tra Ternana e Sambenedettese è di 1-1. Le Fere non riescono più a conquistare la vittoria in casa e la corsa ai playoff si fa difficile. La partita si è giocata al «Liberati» e il pareggio ha mantenuto invariato il punteggio tra le due squadre. La situazione in classifica resta complicata per la squadra di casa.

Terni, 20 marzo 2026 – Le fere non riescono più a vincere al «Liberati» e la lotta in zona playoff si complica ulteriormente. Per Lito Fazio, alla «prima» da tecnico nei professionisti, la gioia sfuma nel finale. Ternana con centrocampo folto e senza trequartista. In difesa rientra Capuano. In attacco (out Dubickas, squalificato), Panico affianca Ferrante. Pettinari torna disponibile per la panchina, dove c’è anche Vitali che in lista ha sostituito Lodovici. Assenti per infortunio Maestrelli e Garetto. Boscaglia preferisce Maspero a Touré in mediana. Assente Semprini per squalifica. Al 6’ un colpo di testa di Ferrante su cross di Ndrecka è neutralizzato dal portiere sulla linea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ 1-1 fra Ternana e Sambenedettese. Per le Fere vincere in casa resta un miraggio Articoli correlati Leggi anche: Ternana, Liverani: "Restiamo concentrati". Le Fere oggi in campo a casa della Vis Pesaro Ternana-Livorno 2-1, le fere vincono in rimontaTerni, 4 gennaio 2026 – Le fere iniziano al meglio il girone di ritorno, battendo in rimonta il Livorno con una gara di grande sacrificio su un... Una selezione di notizie su E' 1 1 fra Ternana e Sambenedettese Per... Temi più discussi: VIDEO. Ternana-Sambenedettese 1-1: gol e highlights; Ternana-Sambenedettese 1-1, parità al Liberati: rossoverdi ripresi nel finale; Ternana: Fazio non dà la ‘scossa’. Con la Sambenedettese è 1-1; Ternana-Sambenedettese 1-1, mister Fazio: C'è grande rammarico, i ragazzi hanno fatto una grande gara. Le pagelle di Ternana-Sambenedettese 1-1Panico tanti sbagli ma poi arriva il gol. Ndrecka il migliore, Ferrante appannato: la Ternana non va oltre l'1-1 casalingo contro la Sambenedettese. ternananews.it DIRETTA | Ternana Sambenedettese (risultato finale 1-1): Zini a sorpresa! (Serie C, 20 marzo 2026)Serie C, Diretta Ternana Sambenedettese, streaming video tv: entrambe le squadre stanno vivendo un periodo parecchio complicato (20 marzo 2026) ... ilsussidiario.net Il difensore dopo il pareggio contro la Ternana: «Possono dire che sono scarso, che non sono adatto per la Serie C. Ma ce la metto tutta» facebook Ternana calcio: la nuova proprietà denuncia la vecchia gestione, Claudia Rizzo ascoltata dai pm x.com