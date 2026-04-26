Tentano lo schema ma qualcosa va storto | lo scontro tra i giocatori è ridicolo
Durante la finale di Champions Asiatica tra le squadre Al Ahli e Machida, i giocatori del team giapponese hanno tentato una manovra tattica, ma qualcosa è andato storto. Due calciatori si sono scontrati tra loro, finendo per investire un loro compagno di squadra. L’episodio ha attirato l’attenzione per la sua natura insolita e poco coordinata. La scena ha suscitato reazioni tra i presenti, mentre il gioco è proseguito con qualche minuto di interruzione.
Succede durante la finale di Champions Asiatica tra Al Ahli e Machida. I giocatori del Machida tentano uno schema, ma qualcosa non va secondo i piani: due giocatori si scontrano tra di loro e investono un terzo compagno di squadra. La partita si conclude poi 1-0 per l'Al Alhi.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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