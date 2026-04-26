Tentano di introdurre droga in carcere con un drone | due arresti

Due persone sono state arrestate dopo aver tentato di introdurre droga nel carcere di Carinola con l'uso di un drone. La polizia penitenziaria, durante un'operazione, ha fermato il drone che sorvolava l'area della prigione e ha impedito che raggiungesse le celle. L'intervento si è svolto senza feriti o danni e ha permesso di bloccare il tentativo di contrabbando.

Importante intervento della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Carinola. Come riporta il sindacato Osapp, il personale ha impedito l'atterraggio di un drone che sorvolava l’istituto di pena. Il dispositivo avrebbe consegnato droga ai detenuti.I poliziotti penitenziari hanno.🔗 Leggi su Casertanews.it Carcere Salerno tentano di introdurre droga con un drone 2arresti 10mar Notizie correlate Ennesimo tentativo di introdurre droga in carcere, con un drone: sequestro di stupefacenti e cellulari nella notte a FuorniNuova operazione presso la casa circondariale di Salerno, da parte della Polizia Penitenziaria che ha sequestrato un carico lasciato cadere sul tetto... Leggi anche: Droga in carcere col drone: due arresti dopo un inseguimento a Salerno Contenuti utili per approfondire Si parla di: Cercano di far esplodere il Postamat, colpo sventato in diretta. Tentano di introdurre droga in carcere con un drone: due arrestiImportante intervento della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Carinola. Come riporta il sindacato Osapp, il personale ha impedito l'atterraggio di un drone che sorvolava ... casertanews.it Tenta di portare dell'hashish in carcere, arrestato poliziotto penitenziarioUn agente della Polizia Penitenziaria è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di introdurre droga all’interno del carcere. Si tratta di Alessandro Mauro, 57 anni, assistente capo in servizio ne ... lostrillone.tv