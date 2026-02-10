Ennesimo tentativo di introdurre droga in carcere con un drone | sequestro di stupefacenti e cellulari nella notte a Fuorni

La Polizia Penitenziaria di Salerno ha intercettato un tentativo di spaccio con un drone. Nella notte, gli agenti hanno trovato un pacco con droga e cellulari lasciato cadere sul tetto di una sezione del carcere di Fuorni. Il drone era collegato a un filo lungo decine di metri, usato per consegnare il carico senza essere individuato. È il secondo episodio simile in poco tempo, che mette in allarme le autorità sulla sicurezza dentro le carceri.

Nuova operazione presso la casa circondariale di Salerno, da parte della Polizia Penitenziaria che ha sequestrato un carico lasciato cadere sul tetto di una sezione detentiva da un drone, al quale era legato un pacco con un filo di lenza lungo decine di metri. A dare la notizia il Segretario. Ennesimo tentativo di introdurre droga in carcere, con un drone: sequestro di stupefacenti e cellulari nella notte a Fuorni. Scattata l'allerta per il sorvolo del velivolo, i Baschi Azzurri in servizio, nel turno notturno, con tempestività hanno raggiunto la sommità del fabbricato ed hanno sequestrato l'involucro.

