Dopo le recenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, i rendimenti dei titoli di stato dell'Eurozona sono aumentati dello 0,5%. Mentre il mercato azionario mostra segnali di stabilità, i prezzi dell’energia hanno registrato un aumento del 50%. In risposta agli eventi geopolitici, gli investitori hanno spostato risorse verso le obbligazioni europee, evidenziando un cambiamento nelle preferenze di investimento.

? Cosa sapere I rendimenti dei bond Eurozona salgono dello 0,5% per le tensioni USA-Iran.. Il mercato azionario resiste mentre i prezzi dell'energia registrano un incremento del 50%.. I rendimenti dei titoli di Stato dell’Eurozona sono schizzati dello 0,5% a seguito delle crescenti frizioni tra Washington e Teheran, con un impatto che colpisce duramente la parte breve della curva obbligazionaria. Il finanziario globale sta affrontando una fase di forte instabilità. Mentre le tensioni geopolitiche in Medio Oriente si intensificano, gli investitori stanno ricalibrando i propri portafogli, spostando l’attenzione dal rischio alla tenuta degli asset.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensioni USA-Iran: i bond Eurozona volano dopo lo shock geopolitico

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