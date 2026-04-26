Tennis | Zappalorto trionfa alla Women’s Cup prima delle elezioni

Durante la Women's Cup 2026, Zappalorto e Screpanti hanno vinto il torneo di doppio femminile nella categoria Entry Level. La competizione si è svolta nelle settimane precedenti alle elezioni, attirando diversi giocatori emergenti. La finale si è conclusa con la vittoria delle due giocatrici, che si sono imposte sugli avversari in due set. La vittoria rappresenta un risultato importante per entrambe nel percorso di crescita nel circuito nazionale.

? Cosa sapere Zappalorto e Screpanti vincono il nazionale Entry level doppio femminile alla Women's Cup 2026.. Il successo a Lido di Camaiore precede l'impegno elettorale dell'assessora uscente Zappalorto.. A Lido di Camaiore, nella località lucchese, la coppia composta da Zappalorto e Screpanti ha conquistato oggi, domenica 26 aprile 2026, il primato nazionale nella categoria Entry level doppio femminile durante la Women’s cup tennis 2026. Il successo arriva dal campo del Circolo tennis Chieti, dove le due atlete hanno saputo imporsi nel torneo amatoriale della Federazione italiana tennis. Il traguardo sportivo si inserisce in un momento particolare per l’assessora uscente Zappalorto, che dopo la vittoria sul rettangolo verde si preparerà a affrontare l’imminente campagna elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis: Zappalorto trionfa alla Women’s Cup prima delle elezioni Notizie correlate Il percorso della Juventus Women Primavera alla Viareggio Women’s CupLa Primavera Femminile della Juventus ha vissuto un cammino praticamente perfetto alla Viareggio Women’s Cup, concluso con una meritatissima vittoria... Napoli Tennis Cup 2026, trionfa Medjedovic: il serbo batte in finale AltmaierCon una grande prestazione sul campo D'Avalos gremito di pubblico, il classe 2003 batte in due set il numero 55 del mondo e succede a Kopriva...