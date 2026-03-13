Il percorso della Juventus Women Primavera alla Viareggio Women’s Cup

La squadra Primavera femminile della Juventus ha partecipato alla Viareggio Women’s Cup e ha ottenuto una vittoria finale. Durante il torneo ha disputato tre partite, tutte vinte con ampio margine e senza subire reti. La squadra ha mostrato un gioco efficace e compatto, chiudendo il torneo con successo. La vittoria rappresenta il risultato di un percorso senza sconfitte nella competizione.

La Primavera Femminile della Juventus ha vissuto un cammino praticamente perfetto alla Viareggio Women’s Cup, concluso con una meritatissima vittoria finale dopo tre partite dominate sotto tutti i punti di vista. Le bianconere, con questo torneo, hanno dimostrato grande solidarietà difensiva, qualità nel palleggio e grande concretezza in attacco, riscendo a concludere il torneo senza subire neanche una rete. La squadra di mister Bruzzano ha iniziato il suo percorso nel girone 1 con due successi netti, dimostrando le ambizioni della Juventus all’interno della competizione. Le bianconere sono scese in campo con grande determinazione spinte dalla voglia di confermarsi e di continuare a vincere il torneo, proprio come accaduto negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com Articoli correlati Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeodi Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeo giovanile... Juventus Women Primavera, goleada al Livorno: bianconere in finale di Women’s Viareggio CupSenesi Juve, dalla Premier offrono più soldi: Comolli indietro rispetto alla concorrenza. Una selezione di notizie su Juventus Women Primavera Temi più discussi: La Juventus si aggiudica la settima edizione della Viareggio Women's Cup - Juventus Football Club; Viareggio Women’s Cup, la Rappresentativa U20 conquista il pass per finale con la Juventus Primavera; Juventus Primavera Femminile trionfa ancora alla Viareggio Women’s Cup; Scheda squadra Juventus Women U19. La Juventus Primavera si aggiudica la settima edizione della Viareggio Women's CupCome si legge sui canali ufficiali del club, a meno di un anno di distanza, la Primavera Femminile della Juventus si aggiudica nuovamente la Viareggio. tuttomercatoweb.com Women’s Cup: vince la Juve, Rappresentativa a testa altaLe bianconere conquistano per la quarta volta il titolo in Versilia. Gara decisa dalle reti di Enriconi e Bianchi. Buona prestazione della selezione dilettanti. Abete: «Movimento in crescita». Il tecn ... corrieredellosport.it Juventus Women Primavera campione a Viareggio Le parole di Carola Coppo e Marco Bruzzano - facebook.com facebook La Juventus Women Primavera vince il suo quarto Viareggio In finale decidono le reti di Enriconi e Bianchi La notizia completa nel primo commento x.com