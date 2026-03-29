Hamad Medjedovic si è aggiudicato la finale della Napoli Tennis Cup 2026, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport sui campi in terra rossa del Tc Napoli. Medjedovic ha battuto in finale il tennista tedesco Altmaier. La competizione si è svolta nel centro sportivo napoletano, attirando l'attenzione degli appassionati di tennis.

Con una grande prestazione sul campo D'Avalos gremito di pubblico, il classe 2003 batte in due set il numero 55 del mondo e succede a Kopriva nell'albo d'oro Hamad Medjedovic si aggiudica la Guerri Napoli Tennis Cup 2026, l'Atp Challenger 125 targato Master Group Sport che si è svolto nella splendida cornice dei campi in terra rossa del Tc Napoli. Il serbo ha battuto nella finalissima giocata in un D'Avalos gremito di pubblico, la testa di serie numero 1 del tabellone e numero 55, il tedesco Daniel Altmaier. Dopo la netta vittoria nel primo set con il punteggio di 6-2 e con una prestazione quasi impeccabile in risposta, Medjedovic deve lottare e tanto nella seconda partita per avere la meglio del suo avversario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Napoli Tennis Cup 2026, trionfa Medjedovic: il serbo batte in finale Altmaier

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