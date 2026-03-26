Alla Napoli Tennis Cup 2026, torneo ATP Challenger 125 in corso sui campi in terra rossa del Tc Napoli, alcuni giocatori favoriti sono avanzati nel torneo. Tra questi, si è ritirato dal torneo un tennista italiano, Lorenzo Giustino. La competizione prosegue con altri incontri in programma, mentre i partecipanti cercano di accedere alle fasi successive.

Altmaier, Muller e Medjedovic volano ai quarti. Oltre al tennista napoletano, eliminati anche gli altri azzurri Caniato e Guerrieri Avanzano i favoriti alla Guerri Napoli Tennis Cup 2026, l'Atp Challenger 125 targato Master Group Sport in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Tc Napoli. Altmaier, Muller e Medjedovic, infatti, accedono ai quarti di finale, in programma venerdì. Salutano il torneo, invece, gli azzurri Guerrieri e Caniato, sconfitti in tre set proprio dal tedesco e dal francese, rispettivamente teste di serie numero 1 e numero 3 del seeding. Fuori anche il napoletano Lorenzo Giustino, che si è arreso al terzo set nel derby azzurro contro Enrico Dalla Valle, che entra nei ‘magnifici 8’. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Napoli Tennis Cup 2026, avanzano i favoriti: saluta il torneo Lorenzo Giustino

Articoli correlati

Wawrinka saluta la Napoli Tennis Cup, bene gli azzurri con Cinà e FortiTempo di lettura: 3 minutiFrancesco Cinà è il protagonista della terza giornata della Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger Atp 125 organizzato da...

Tennis, Lorenzo Sonego rinuncia al torneo di Auckland e si concentra sugli Australian OpenLorenzo Sonego, dopo l’eliminazione di Hong Kong, ha deciso di cancellarsi dal tabellone del torneo di Auckland (Nuova Zelanda) che prenderà il via...

Approfondimenti e contenuti su Napoli Tennis Cup

Temi più discussi: Napoli Tennis Cup 2026, sorteggiato il tabellone: Altmaier testa di serie numero 1; Guerri Napoli Tennis Cup: ecco la data del sorteggio del tabellone principale; Napoli apre la stagione dei Challenger: conferme, ritorni e novità; Il grande tennis ritorna in Villla, oggi arriva Wawrinka.

Napoli Tennis Cup 2026, via al tabellone principale: in campo PellegrinoIl programma del lunedì, oltre al completamento del tabellone delle qualificazioni, con tanti italiani in campo, prevede quattro incontri del primo turno ... napolitoday.it

Napoli Tennis Cup 2026, completato il primo turno: tanti italiani avanti, fuori Wawrinka e KoprivaFesta azzurra ai sedicesimi dell’Atp Challenger 125 in corso di svolgimento sulla terra rossa del Tc Napoli. Bella vittoria del napoletano Giustino. Avanza anche l’attesissimo giovane talento Cinà. Im ... napolitoday.it

Cinà avanza a Napoli A 18 anni vola nei quarti alla Napoli Tennis Cup con una prova solida e convincente. Con lui avanti anche Bondioli e Ribecai: Italia protagonista nel Challenger partenopeo. x.com

Sul canale YouTube di Spazio Tennis vi abbiamo raccontato i tre giorni vissuti a Napoli per la Guerri Napoli Tennis Cup, Challenger 125 con molti protagonisti italiani. - facebook.com facebook