Tennis | Sinner supera il danese Moller e approda agli ottavi a Madrid

Jannik Sinner ha vinto il suo match contro il tennista danese Moller e si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Con questa vittoria, il giocatore italiano si aggiunge a Lorenzo Musetti, che aveva già passato il turno nella stessa competizione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole a Sinner, che ha superato l’avversario in due set.