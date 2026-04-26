Tennis | Sinner supera il danese Moller e approda agli ottavi a Madrid
Jannik Sinner ha vinto il suo match contro il tennista danese Moller e si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Con questa vittoria, il giocatore italiano si aggiunge a Lorenzo Musetti, che aveva già passato il turno nella stessa competizione. La partita si è conclusa con un risultato favorevole a Sinner, che ha superato l’avversario in due set.
Dopo Lorenzo Musetti anche Jannik Sinner approda facilmente agli ottavi di finale del Master 1000 di Madrid. Il n.1 del mondo ha superato in due set 6-2, 6-3 il danese Elmer Moller, n°169 del mondo.🔗 Leggi su Lanazione.it
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