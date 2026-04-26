Al torneo ATP di Madrid, il match tra Sinner e Moller si aggira sul punteggio di 2-1 in favore del tennista italiano. Sul campo si sono già visti cinque vincenti del danese, mentre il punteggio segna un 0-30 dopo uno scambio di rovesci profondi: quello di Sinner finisce in rete, mentre il rovescio inside-out di Moller supera la rete. La partita continua con intensità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Profondo il rovescio centrale di Sinner, in rete il rovescio inside-out del danese. 0-15 Risposta vincente di diritto di Sinner, che aggredisce la seconda debole dell’avversario. 2-1 Lunga la risposta di diritto di Moller, che ha già realizzato 5 vincenti. Il danese non ha nulla da perdere e si sta prendendo dei rischi. 40-30 Servizio esterno vincente dell’italiano. 30-30 Risposta profondissima di Moller, che poi lascia fermo Sinner con il rovescio lungolinea. 30-15 Ace al centro del n.1. 15-15 Lungo il diritto dell’italiano in uscita dal servizio. 15-0 Battuta vincente al centro di Sinner. 1-1 Servizio e rovescio vincente in avanzamento di Moller.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Moller 2-1, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: già 5 vincenti per il danese

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