Al torneo ATP di Madrid, nel match tra Sinner e Moller, il punteggio è ora di 5-2. Il danese ha recuperato un break, con un ace al centro e un colpo in rete dell’italiano. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e le azioni più importanti. La sfida prosegue con i due atleti in campo, pronti a rispondere alle prossime battute.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Ace al centro del danese. 15-40 In rete il diritto del n.169 in uscita dal servizio. 15-30 Un nastro a testa colpito in questo scambio. Smorzata del danese e passante di rovescio vincente dell’italiano. 15-15 Lungo il rovescio di Moller in uscita dal servizio. Non è una bella partita. 15-0 Larga la risposta di rovescio dell’italiano. 16.43 Terminato il medical time-out. Si riparte con Moller in battuta. 16.39 Moller si è sdraiato a pancia in su sull’asciugamano. Il fisioterapista gli ha messo una crema sugli addominali. 16.38 E’ evidente come Sinner non gradisca il contesto di Madrid, per svariati motivi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Moller 5-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il danese recupera un break

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