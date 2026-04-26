Tennis Junior | Anna Mezzelani domina a Lanciano e vola a Torino

Anna Mezzelani ha vinto la finale del torneo Next Gen a Lanciano, battendo Penelope Di Concetto con il punteggio di 6-4, 6-2. La giocatrice, nata nel 2014, ha conquistato così il pass per il Master nazionale di Torino, che si terrà a novembre. La competizione ha visto la partecipazione di diverse giovani promesse del tennis italiano, con Mezzelani che si è distinta durante l’intera manifestazione.

? Cosa sapere Anna Mezzelani batte Penelope Di Concetto 6-4 6-2 nella finale Next Gen a Lanciano.. Il trionfo della classe 2014 assicura l'accesso al Master nazionale di Torino a novembre.. Anna Mezzelani trionfa a Lanciano battendo Penelope Di Concetto per 6-4, 6-2 nella finale del Circuito Junior Next Gen della FITP, confermando il primato del tennis marchigiano tra le Under 12 femminili. Il campo abruzzese ha ospitato una sfida che ha protagonista un derby interregionale di altissimo livello, dove la giovane atleta di Osimo ha saputo imporsi con decisione. La competizione, che ha attirato circa 300 giovani atleti provenienti da Abruzzo, Molise, Marche, Puglia e Basilicata, rappresentava un momento cruciale per i punti necessari all’accesso al Master nazionale previsto per novembre a Torino, in concomitanza con le Nitto ATP Finals.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis Junior: Anna Mezzelani domina a Lanciano e vola a Torino Notizie correlate Torneo junior Next Gen a Lanciano: attesi 300 atleti da cinque regioniLa tappa, organizzata dal Circolo Tennis Lanciano, si svolgerà dal 1 al 12 aprile 2026, e vedrà la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da... Presentata la 14ª edizione del Torneo di Tennis Junior Next Gen ItaliaÈ stata presentata questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Parma, la 14ª edizione del Torneo di Tennis Junior Next Gen Italia,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: In finale l’osimana ha battuto la coetanea jesina; In finale l’osimana ha battuto la coetanea jesina. Il tennis marchigiano torna a fare incetta di podi nel Circuito Junior Next Gen della FITPIl tennis marchigiano torna a fare incetta di podi nel Circuito Junior Next Gen della FITP. A Lanciano, nella tappa abruzzese riservata alle Under 12 femminili, Anna Mezzelani ha conquistato il titolo ... senigallianotizie.it Tennis: Diana, Valentini, Della Rosa e Mezzelani vincono il Rodeo Under 10-12 del Tc Riccione / GALLERYRICCIONE. Ancora un weekend con il tennis giovanile sui campi del Tennis Club Riccione che da sabato a lunedì ha ospitato il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. corriereromagna.it Estate 2026: Diventa un Campione con Tennis Junior! Non perdete l'occasione di far vivere ai vostri figli un'estate all'insegna dello sport e del divertimento! Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo dell'Associazione Kappadue. Programma e Orari - facebook.com facebook