A Lanciano si terrà il Torneo Junior Next Gen, un evento di tennis giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. La manifestazione coinvolgerà circa 300 atleti provenienti da cinque regioni, tutti tra i 9 e i 14 anni. La competizione rappresenta una delle più importanti nel settore giovanile e si svolgerà nel circuito nazionale dedicato ai giovani tennisti.

La tappa, organizzata dal Circolo Tennis Lanciano, si svolgerà dal 1 al 12 aprile 2026, e vedrà la partecipazione di circa 300 atleti provenienti da Abruzzo, Molise, Marche, Puglia e Basilicata, pronti a competere per conquistare punti utili all’accesso al master nazionale in programma a novembre a Torino in concomitanza con le Atp Finals. È prevista anche la prova di doppio, che arricchirà ulteriormente il programma sportivo. “È un torneo nazionale importantissimo, un appuntamento ormai tradizionale del periodo pasquale per il Circolo – dice il presidente Fabio Lombardi – Approfittando delle vacanze, i giovani atleti verranno accompagnati da tecnici e famiglie, contribuendo a creare un clima di sport e partecipazione. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Torneo junior Next Gen a Lanciano: attesi 300 atleti da cinque regioni

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