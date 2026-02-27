Presentata la 14ª edizione del Torneo di Tennis Junior Next Gen Italia

Nella Sala di Rappresentanza del Comune di Parma si è tenuta questa mattina la presentazione della 14ª edizione del Torneo di Tennis Junior Next Gen Italia, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e patrocinato dal Comune. L'evento coinvolge giovani atleti e rappresenta una manifestazione importante nel calendario tennistico giovanile italiano. La competizione si svolgerà nei prossimi mesi e coinvolgerà diverse città del paese.

È stata presentata questa mattina, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Parma, la 14ª edizione del Torneo di Tennis Junior Next Gen Italia, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e patrocinato dal Comune di Parma. La manifestazione si svolgerà al Circolo del Castellazzo dal 4.