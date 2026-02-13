Ma nel tennis non c’è stato l’effetto Sinner. La Medicina dello sport ha infatti iniziato a rilasciare le certificazioni di idoneità per l’attività agonistica sotto i 18 anni, una novità che mira a regolamentare meglio l’accesso ai campi e a prevenire rischi, anche se finora poche società sportive hanno già ottenuto le nuove autorizzazioni.

La Medicina dello sport rilascia le certificazioni di idoneità per attività agonistica sotto i 18 anni. Gli interlocutori sono atleti, famiglie e società sportive. Da questo punto di vista specialistico, quali sono gli sport più praticati? "Il calcio senza dubbio è quello più popolare e riguarda tutti i territori – spiega il dottor Massimo Capitani –. Poi ogni area ha attività storicamente più praticate. Se ad Arezzo, dopo il calcio, viene il ciclismo, le due ruote non sono invece così ’numerose’ a livello di società nel Senese, dove invece domina il basket e la pallavolo per le ragazze. Il nuoto è ovunque molto praticato: questo sport consente un allenamento completo di tutto il corpo e si inizia molto presto; proprio per questo è di solito lo sport iniziale, per poi passare ad un’altra attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

