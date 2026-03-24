LIVE Sinner-Moutet 6-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | primo set in totale controllo

Da oasport.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Larga la palla corta di Moutet. 30-15 Gratuito di rovescio di Moutet. 30-0 Prima vincente. 15-0 Servizio e dritto Moutet. SINNER-Moutet 6-1! In mezz’ora di gioco l’altoatesino chiude la prima frazione di gioco, due break e. A-40 ACE, quarto! 40-40 Con la prima la cancella Sinner. 30-40 Bruttissimo errore di volo e allora palla break Moutet! 30-30 Servizio e volèe sulla seconda. Volèe di rovescio comoda. 15-30 Nuovo errore di dritto del pusterese. Un millimetro di troppo. 15-15 Infatti prima vincente. 0-15 Errore in uscita dal servizio, di pura attenzione. 5-1 Doppio fallo, altro break: Sinner incassa virtualmente il primo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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