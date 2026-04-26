Tennis Galatina prima vittoria in campionato | battuto il Poggibonsi 4-2
Il Circolo Tennis “G. Stasi” di Galatina ha ottenuto la prima vittoria stagionale nel campionato, battendo in casa il TC Poggibonsi con un punteggio di 4-2 nella seconda giornata della fase a gironi. La partita si è svolta davanti al pubblico locale, segnando il debutto positivo per la squadra in questa stagione.
GALATINA - Prima gioia stagionale per il Circolo Tennis “G. Stasi” Galatina, che davanti al proprio pubblico supera per 4-2 il TC Poggibonsi nella seconda giornata della fase a gironi. Una vittoria costruita con determinazione e qualità, che consente alla formazione salentina di riscattare il.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie correlate
Leggi anche: Il Circolo Tennis Galatina riparte dalla linea verde: al via i campionati di B1 e D1
Nus ottiene la prima vittoria in campionato e conquista il premio FIB Top TeamIl Nus ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato nell’ultima giornata di Serie A, un risultato fondamentale nella lotta per non retrocedere.
Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: Tennis Galatina, prima vittoria in campionato: battuto il Poggibonsi 4-2; Tennis, Galatina spreca l’occasione a Vicenza: è 3 a 3 che lascia rammarico; UniSalento aderisce al progetto Atenei uniti per una sicurezza condivisa.
Il Circolo Tennis Galatina punta sul vivaio: al via i campionati di B1 e D1GALATINA (Lecce) – Il Circolo Tennis Giovanni Stasi di Galatina si appresta a vivere una nuova stagione da protagonista, militando per il terzo anno ... corrieresalentino.it
Seconda tappa: GALATINA (LECCE) Dopo la vittoria della prima giornata, non ci fermiamo. I nostri ragazzi del TC Poggibonsi Gruppo Felsineo scendono in campo domenica contro il CT Stasi Galatina per confermare quanto di buono fatto vedere all’esordi - facebook.com facebook