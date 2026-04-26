Tennis Galatina prima vittoria in campionato | battuto il Poggibonsi 4-2

Da lecceprima.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Circolo Tennis “G. Stasi” di Galatina ha ottenuto la prima vittoria stagionale nel campionato, battendo in casa il TC Poggibonsi con un punteggio di 4-2 nella seconda giornata della fase a gironi. La partita si è svolta davanti al pubblico locale, segnando il debutto positivo per la squadra in questa stagione.

GALATINA - Prima gioia stagionale per il Circolo Tennis “G. Stasi” Galatina, che davanti al proprio pubblico supera per 4-2 il TC Poggibonsi nella seconda giornata della fase a gironi. Una vittoria costruita con determinazione e qualità, che consente alla formazione salentina di riscattare il.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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