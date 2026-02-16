Nus ha vinto la sua prima partita in campionato grazie a una prestazione convincente, conquistando anche il premio FIB Top Team. La squadra ha battuto il Noventa 14-10, una delle avversarie più solide in corsa per le Final Four. La vittoria arriva in un momento cruciale per la classifica, dando nuova energia al team.

Il Nus ha ottenuto la sua prima vittoria in campionato nell’ultima giornata di Serie A, un risultato fondamentale nella lotta per non retrocedere. La squadra ha battuto il Noventa (14-10), una delle formazioni in corsa per le Final Four, conquistando così anche il prestigioso riconoscimento FIB Top Team. Per l’allenatore Pietro Biscardi, la vittoria aveva un valore cruciale: “Direi quasi una questione di vita o di morte, nel senso sportivo del termine. Era una partita fondamentale, quindi era fondamentale fare punti. Speravo di conquistarne almeno due, alla fine ne sono arrivati tre, e questo ha portato una grande ventata di fiducia e ottimismo in squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nus ottiene la prima vittoria in campionato e conquista il premio FIB Top Team

