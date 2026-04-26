Dopo mesi di tensioni e proteste, la Fenice ha annunciato la fine delle collaborazioni con il maestro Beatrice Venezi. La decisione è stata comunicata pubblicamente per chiarire la situazione e evitare equivoci. La notizia segna un punto di svolta nella relazione tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base di questa scelta.

Dopo mesi di tensioni e proteste, la Fenice comunica la rottura definitiva delle collaborazioni con il maestro Beatrice Venezi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Le dichiarazioni "gravi e offensive" rilasciate dal maestro al quotidiano argentino La Nación La rottura è ormai ufficiale. LaFondazione del Teatro La Feniceha deciso di interrompere ogni rapporto futuro con la direttrice d’orchestraBeatrice Venezi. Una scelta maturata dopo settimane di tensioni e polemiche, esplose definitivamente con alcunedichiarazioni pubbliche ritenute “gravi e offensive”nei confronti dell’orchestra. “La Fondazione ribadisce il proprioimpegno nella promozione di un ambiente fondato sul rispetto reciproco,sulla collaborazione e sull’eccellenza artistica”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fenice, stop collaborazioni con Venezi, Giuli: ‘Per sgomberare il campo da equivoci’

Notizie correlate

La Fenice, annullate tutte le collaborazioni con Beatrice Venezi. Giuli: pieno sostegno al sovrintendenteLa Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le collaborazioni future...

Venezi, la Fondazione Fenice annulla tutte le collaborazioni. Da Giuli fiducia a Colabianchi. Le reazioni: «Scelta tardiva e inevitabile»VENEZIA - «La Fondazione Teatro La Fenice, per voce del sovrintendente Nicola Colabianchi, comunica di aver deciso di annullare tutte le...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Stop alla primavera, ecco dove arrivano temporali e grandinate, poi il 25 aprile cambia tutto; Non vogliamo l’Europa di Ursula fatta di no e di lockdown energetico; Tel Aviv, la giunta Sala delude il Pd.

La Fenice licenzia il direttore Venezi: perché la decisione di interrompere tutte le collaborazioniLa Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha deciso di annullare tutte le collaborazioni future con la direttrice d’orchestra, Beatrice Venezi. La comunicazione è arrivata attraverso una nota ... tg.la7.it

La Fenice: Annullata la collaborazione con Beatrice VeneziLa decisione maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del Maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della su ... adnkronos.com

La Fenice licenzia Beatrice Venezi: "Annullate tutte le collaborazioni" - facebook.com facebook

La Fenice ha annullato l’incarico a Beatrice Venezi x.com