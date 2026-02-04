Montalto polemica sulla piscina | per il Pd persa l' occasione del Pnrr La replica | Bando europeo non bastava

La piscina comunale di Montalto di Castro resta chiusa da quattro stagioni e diventa il centro di polemiche politiche. Il Pd critica l’amministrazione, sostenendo che con i fondi del Pnrr si sarebbe potuto fare di più. La replica arriva subito: i bandi europei non bastavano e servivano altre risorse. La discussione resta aperta, mentre la struttura rimane in attesa di ristrutturazione.

Botta e risposta tra l'opposizione dem e l'amministrazione Socciarelli. Il Partito democratico accusa: "Spesi 800mila euro di opere compensative, si potevano utilizzare i fondi Ue". Il Comune ribatte: "Basta slogan, si deve rifare il tetto e nessun finaziamento lo copriva" La piscina comunale in attesa di ristrutturazione è terreno di scontro politico. A Montalto di Castro si accende la miccia sulla gestione dei fondi destinati alla riqualificazione dell'impianto, chiuso ormai da quattro stagioni. Da una parte il Partito democratico, che punta il dito contro la scelta di utilizzare le opere compensative invece dei fondi del Pnrr; dall'altra l'amministrazione guidata dalla sindaca Emanuela Socciarelli, che rispedisce le critiche al mittente parlando di "inesattezze" e "strumentalizzazioni".🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Montalto Pool

La Legge sulla Montagna, approvata recentemente, rappresenta un’occasione persa per affrontare con efficacia le sfide delle aree montane.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Montalto Pool

Montalto, piscina al centro dello scontro politico: Serve una strategia, non emergenzeLa replica dell'Amministrazione comunale sulla vicenda della piscina di Montalto di Castro è elusiva e, nei fatti, non risponde alle questioni sostanziali che abbiamo posto. newtuscia.it

Montalto di Castro – Piscina Comunale, l’amministrazione replica: Scarsa conoscenza del funzionamento dei bandi da chi criticaÈ facile parlare di PNRR, ma sarebbe più serio indicare a quali bandi specifici ci si riferisce e, soprattutto, quale finanziamento avrebbe consentito il ri ... etrurianews.it

MONTALTO DI CASTRO Quattro cuccioli si sono materializzati in un boschetto di montalto marina. Evidentemente oltre ai pinoli, dalle pigne escono anche cuccioli di maremmano. Pastore maremmano, ma che strano. Cuccioli mai visti, in una zona dove n - facebook.com facebook