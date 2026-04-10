Sulla chiusura dei nidi il sindaco replica al Pd | Polemica sterile e pretestuosa noi scegliamo la tutela della salute

Il sindaco ha risposto alle critiche del Pd sulla chiusura dei nidi, definendo la polemica come sterile e pretestuosa e sottolineando che la priorità resta la tutela della salute. La replica si riferisce alle dichiarazioni del capogruppo comunale del partito, che aveva contestato la gestione e la pianificazione degli interventi, accusando l'amministrazione di aver perso occasioni per dimostrare responsabilità istituzionale.

“Una polemica sterile e inutile” quella del capogruppo comunale Pd Piero Giampietro con il partito che “perde un’altra occasione per dimostrare senso di responsabilità istituzionale” preferendo la polemica alla proposta puntando il dito sulla programmazione di lavori tanto importanti. Questa in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it L'azienda replica alle critiche: «Anche per noi salute pubblica e la tutela dell'acqua non sono negoziabili»La società risponde con una nota ufficiale l'azienda dopo che in queste ultime ore si è riacceso il dibattito. Leggi anche: Quarto ponte, la Lega replica al PD: "Smentite il vostro sindaco Gattinoni e insultate l'intelligenza dei cittadini" Temi più discussi: Lavori Aca e chiusura dei nidi: il sindaco di Pescara Masci replica alle critiche di Giampietro (PD); Assunzioni e nuovi nidi a Roma, FdI risponde al Comune: Merito di Meloni; Quasi tremila strutture attive. Nidi e primavera, il 40% a rischio; Tempo pieno agli asili nido non più per tutti, il Pd attacca sul numero chiuso: Taglio ai servizi mascherato. Giampietro (Pd) sulla chiusura degli asili nido per una settimana: 800 famiglie in ginocchio, necessari chiarimentiIl capogruppo comunale del Pd interviene in merito alla sospensione delle attività degli asili nido dal 13 al 17 aprile legata alla maxi sospensione delle forniture idriche dell'Aca in 13 e 14 aprile ... ilpescara.it Polemiche sul nido di via Longhena. Rapinese: «Una volta finito, mi chiedo se ci saranno gli iscritti». Finizio: «Sembra auspicare il fallimento del progetto»Como. Investiti più di 5 milioni per riqualificare la struttura e ampliarla con un polo dell’infanzia 0-6 anni. Rapinese su Etg+sindaco: «Albate avrà l’asilo più bello del mondo, mi auguro che abbia i ... laprovinciadicomo.it Polemica infuocata a Milano: il centrosinistra chiederà alle autorità di polizia se è opportuno fermare il raduno della Lega sulla remigrazione. Accuse incrociate di fascismo. Intanto Forza Italia si dissocia dall'evento - facebook.com facebook Da Cuneo la polemica tra Clooney e la Casa Bianca: menzionata la città dalla nota ufficiale in risposta alle parole dell’attore x.com