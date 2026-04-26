Dopo quindici anni trascorsi nel borgo, Alexandra Ionita ha ottenuto la cittadinanza italiana. La decisione è stata annunciata dal sindaco durante una cerimonia ufficiale. La donna, originaria di un paese straniero, ha vissuto nel comune per un lungo periodo prima di ricevere il riconoscimento. La concessione della cittadinanza è avvenuta con atto formale firmato dall’amministrazione comunale.

? Cosa sapere Il sindaco Sebastiano Taranntino ha concesso la cittadinanza ad Alexandra Ionita a Taverna.. La residente rumena vive nel borgo calabrese dal 2009 e ha famiglia in loco.. Il Sindaco Sebastiano Taranntino ha ufficializzato giovedì scorso presso la Sala Consiglio Comunale di Taverna la concessione della cittadinanza italiana ad Alexandra Ionita, una donna che ha scelto il comune di Mattia Preti come propria casa sin dal 2009. Seduti al tavolino del bar, tra un caffè e un racconto di paese, si parla spesso di radici. A Taverna, queste radici hanno preso una forma nuova e profonda nel pomeriggio di giovedì, quando l’amministrazione comunale ha confermato l’esito positivo della richiesta presentata dalla signora Ionita, residente in Garcea.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taverna: dopo 15 anni di vita nel borgo, lei diventa italiana

Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3

Notizie correlate

Una nuova vita nasce nel borgo, fiocco rosa dopo tanti anni. E il paese fa festaMontecatini Val di Cecina (Pisa), 5 febbraio 2026 – Un evento carico di significato ed emozione.

“Esistenze – Impressioni di Vita”: alla Borgo Pio Art Gallery l’arte diventa incontro e consapevolezzaA Roma, negli spazi della Borgo Pio Art Gallery, l’arte si trasforma in esperienza condivisa con la mostra collettiva “Esistenze – Impressioni di...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Torza celebra la Resistenza: pranzo, letture e musica alla Taverna del Vara; Scheda squadra Taverna Montecolombo.

Fukushima 15 anni dopo è (quasi) dimenticata, il Giappone torna al nucleareIl mare si ritirò per un attimo, come se stesse trattenendo il respiro. Poi arrivò il muro d’acqua. L’11 marzo 2011, alle 14.46, un terremoto di magnitudo 9 scosse il Nord-Est del Giappone, piegando ... lettera43.it