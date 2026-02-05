una nuova vita nasce nel borgo fiocco rosa dopo tanti anni e il paese fa festa

Nel borgo di Montecatini Val di Cecina, la nascita di una bambina porta gioia dopo tanti anni di attesa. La frazione della Sassa si riempie di festa e di sorrisi per questo evento che aveva ormai il sapore di una novità rara. La comunità si stringe attorno ai genitori, felice di accogliere una nuova vita nel paese.

Montecatini Val di Cecina (Pisa), 5 febbraio 2026 – Un evento carico di significato ed emozione. Dopo molti anni, la frazione della Sassa torna a festeggiare la nascita di una bambina. Un momento definito "storico" dal sindaco di Montecatini Val di Cecina, che ha accolto ufficialmente i genitori della piccola cittadina nel Palazzo Comunale. "Un incontro che mi ha riempito il cuore, perché non festeggiamo solo una nuova nascita, ma un evento davvero straordinario: dopo tanti anni, la Sassa torna a celebrare l’arrivo di una bambina", scrive il sindaco Francesco Auriemma su Facebook. E prosegue: "Vedere una nuova vita sbocciare in una delle nostre frazioni è il segnale più bello di rinascita e di fiducia nel futuro ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it

