A Tavagnacco si è svolta la Festa degli asparagi, con oltre 330 volontari della Pro loco impegnati nell'organizzazione. La manifestazione ha registrato un'affluenza record nel fine settimana, confermando l'interesse per questo evento locale. La partecipazione numerosa ha reso possibile il buon andamento della festa, che si tiene ogni anno nella zona. La gestione dell’evento vede coinvolti volontari e organizzatori che si occupano di diverse attività per accogliere i visitatori.

? Cosa sapere Oltre 330 volontari della Pro loco gestiscono la Festa degli asparagi a Tavagnacco.. L'affluenza record di sabato e domenica conferma il successo della manifestazione locale.. Oltre 330 volontari della Pro loco hanno dato vita alla ripartenza della Festa degli asparagi a Tavagnacco, registrando affluenze straordinarie già nella giornata di sabato con code estese ai punti ristoro sin dalle prime ore mattutine. L’appuntamento primaverile, che rappresenta un pilastro dell’identità locale, ha una partecipazione massiccia fin dal debutto ufficiale. Secondo quanto riferito da Nicola Macor, presidente della Pro loco, i numeri raggiunti durante la prima giornata sono stati eccezionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tavagnacco, record di asparagi: 330 volontari accendono la festa

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