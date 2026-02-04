Festa di inizio Olimpiadi | i bambini di Saronno accendono la fiamma nei quartieri

I bambini di Saronno hanno preso parte alla cerimonia di accensione della fiamma olimpica. Con entusiasmo, hanno portato la fiaccola lungo le strade del quartiere, attirando l’attenzione di migliaia di persone. La festa ha segnato l’inizio ufficiale delle Olimpiadi, trasformando la giornata in un momento di festa e unione per tutta la città.

**Un'entusiasmante festa di inizio delle Olimpiadi a Saronno: i bambini spingono la fiamma nelle vie del paese** L'entusiasmo dei bambini ha reso speciale la tappa della fiamma olimpica a Saronno, nella giornata del 14 febbraio, in cui migliaia di persone hanno assistito al tragitto della fiaccola tra le vie della città. La carovana, iniziata alle ore 14,30 da via Volonterio – dove è stata consegnata la fiamma alla prima tedofora, di nazionalità francese – ha attraversato la città con movimento intenso, guidata da un gruppo di giovani, adulti, insegnanti, ragazzi, anziani, e persino mamme con neonati.

