Taranto il rito del mare | giurano i nuovi marescialli della Marina

A Taranto si sono svolti i giuramenti di 28° Corso Marescialli e 4° Corso VFI della Marina. La cerimonia si è tenuta presso una base navale locale e ha visto la partecipazione di numerosi ufficiali e personale. L'ingresso ufficiale dei nuovi militari nel servizio è stato presieduto dall’Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, che ha assistito alle formalità di rito. La manifestazione si è conclusa con il tradizionale rito del mare.

? Cosa sapere A Taranto giurano il 28° Corso Marescialli e il 4° Corso VFI della Marina.. L'Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto presiede l'ingresso operativo dei nuovi militari nel servizio.. Piazza Marinai d’Italia a Taranto ospita il giuramento del 28° Corso Normale Marescialli e del 4° Corso Volontari in Ferma Iniziale della Marina Militare, con la partecipazione dell’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto. Il Lungomare Vittorio Emanuele III è stato il palcoscenico di un rito istituzionale che ha protagonisti i nuovi allievi della Marina. La cerimonia, svolta in una cornice suggestiva affacciata sul mare, ha sancito l’ingresso formale dei giovani militari nel servizio alla.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, il rito del mare: giurano i nuovi marescialli della Marina Cerimonia di avvicendamento del Capo Di Stato Maggiore della Marina Militare Notizie correlate Cerimonia del Giuramento Solenne alla Marina Militare di Taranto: 360 nuovi volontari iniziano il servizioSi è svolta presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto la Cerimonia del Giuramento Solenne di 360 Volontari in Ferma Iniziale... Sellia Marina, il rito della Cunfrunta: tra fede e rinascitaLa comunità di Sellia Marina si è riunita domenica 5 aprile per celebrare la Cunfrunta di Pasqua, un rito che ha l’incontro tra Gesù risorto e la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Taranto, scacco al traffico di droga al Salinella: 24 condanne, al capo Leone oltre 16 anni di carcere; Cerimonia della Liberazione, Taranto rinnova il suo impegno civile davanti al Monumento ai Caduti (VIDEO); Giuramento sulla Rotonda, tra orgoglio e caos; Taranto, un arresto per spaccio. Settimana Santa, tutto è compiuto a Taranto: con la «bussata» del troccolante cala il sipario sui RitiNegli occhi e nei cuori restano le immagini, le parole del vescovo Ciro Miniero e il suo appello agli ultimi e agli emerginati, alle famiglie degli operai morti Tre colpi di bordone, il portone del ... lagazzettadelmezzogiorno.it La pioggia non ferma i Riti, oggi l'uscita delle Poste dei perdoni. Il programmaI nostri statuti e i nostri regolamenti non prevedono l’annullamento del pellegrinaggio e noi, alle 15, apriremo le porte del Carmine. Antonello Papalia, priore della ... quotidianodipuglia.it Loiodice trascina il Taranto verso il successo - facebook.com facebook #Taranto #GiuramentoSolenne #Marescialli #VFI Nel corso della cerimonia, il #CSMM Amm. Giuseppe Berutti Bergotto ha dichiarato: “Da questo momento siete, a tutti gli effetti, parte della Marina Militare. Entrate in un’Istituzione che ogni giorno opera, in patri x.com