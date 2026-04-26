Taranto il rito del mare | giurano i nuovi marescialli della Marina

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto si sono svolti i giuramenti di 28° Corso Marescialli e 4° Corso VFI della Marina. La cerimonia si è tenuta presso una base navale locale e ha visto la partecipazione di numerosi ufficiali e personale. L'ingresso ufficiale dei nuovi militari nel servizio è stato presieduto dall’Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, che ha assistito alle formalità di rito. La manifestazione si è conclusa con il tradizionale rito del mare.

? Cosa sapere A Taranto giurano il 28° Corso Marescialli e il 4° Corso VFI della Marina.. L'Ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto presiede l'ingresso operativo dei nuovi militari nel servizio.. Piazza Marinai d’Italia a Taranto ospita il giuramento del 28° Corso Normale Marescialli e del 4° Corso Volontari in Ferma Iniziale della Marina Militare, con la partecipazione dell’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto. Il Lungomare Vittorio Emanuele III è stato il palcoscenico di un rito istituzionale che ha protagonisti i nuovi allievi della Marina. La cerimonia, svolta in una cornice suggestiva affacciata sul mare, ha sancito l’ingresso formale dei giovani militari nel servizio alla.🔗 Leggi su Ameve.eu

taranto il rito del mare giurano i nuovi marescialli della marina
© Ameve.eu - Taranto, il rito del mare: giurano i nuovi marescialli della Marina

Cerimonia di avvicendamento del Capo Di Stato Maggiore della Marina Militare

Video Cerimonia di avvicendamento del Capo Di Stato Maggiore della Marina Militare

Notizie correlate

Cerimonia del Giuramento Solenne alla Marina Militare di Taranto: 360 nuovi volontari iniziano il servizioSi è svolta presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto la Cerimonia del Giuramento Solenne di 360 Volontari in Ferma Iniziale...

Sellia Marina, il rito della Cunfrunta: tra fede e rinascitaLa comunità di Sellia Marina si è riunita domenica 5 aprile per celebrare la Cunfrunta di Pasqua, un rito che ha l’incontro tra Gesù risorto e la...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Taranto, scacco al traffico di droga al Salinella: 24 condanne, al capo Leone oltre 16 anni di carcere; Cerimonia della Liberazione, Taranto rinnova il suo impegno civile davanti al Monumento ai Caduti (VIDEO); Giuramento sulla Rotonda, tra orgoglio e caos; Taranto, un arresto per spaccio.

Settimana Santa, tutto è compiuto a Taranto: con la «bussata» del troccolante cala il sipario sui RitiNegli occhi e nei cuori restano le immagini, le parole del vescovo Ciro Miniero e il suo appello agli ultimi e agli emerginati, alle famiglie degli operai morti Tre colpi di bordone, il portone del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

taranto il rito delLa pioggia non ferma i Riti, oggi l'uscita delle Poste dei perdoni. Il programmaI nostri statuti e i nostri regolamenti non prevedono l’annullamento del pellegrinaggio e noi, alle 15, apriremo le porte del Carmine. Antonello Papalia, priore della ... quotidianodipuglia.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.