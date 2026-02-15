Alla Marina Militare di Taranto, 360 nuovi volontari hanno pronunciato il loro giuramento solenne, un passo importante che segna l’inizio del loro servizio. La cerimonia si è tenuta alla Scuola Sottufficiali, attirando persone da diverse regioni italiane. Questi giovani si preparano ora a diventare parte attiva della difesa nazionale, con entusiasmo e determinazione.

S i è svolta presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto la Cerimonia del Giuramento Solenne di 360 Volontari in Ferma Iniziale (VFI) provenienti da tutta Italia. La cerimonia ha rappresentato l’inizio ufficiale della carriera dei nuovi marinai, sotto lo sguardo orgoglioso di genitori, parenti e amici presenti. Il Capitano di Vascello Giorgio Gentile, comandante della Scuola Sottufficiali, ha sottolineato l’importanza del momento e ha evidenziato che i volontari sono stati inseriti in un percorso formativo altamente professionalizzante. I neo-marinai hanno ricevuto una formazione specialistica di base, comprendente lezioni teorico-pratiche in ordinamento militare, istruzione alle armi e addestramento marinaresco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Cerimonia del Giuramento Solenne alla Marina Militare di Taranto: 360 nuovi volontari iniziano il servizio

