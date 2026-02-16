Con gli Open Games il Misano World Circuit si trasforma in una grande palestra a cielo aperto

Il Misano World Circuit si riempie di attività domenica 22 febbraio, quando tornano gli Open Games. La manifestazione, realizzata con il Comune di Misano Adriatico, trasforma il circuito in uno spazio aperto dedicato a sport e divertimento. Centinaia di partecipanti di tutte le età si preparano a sfidarsi in diverse discipline, dalla corsa al ciclismo, in un evento che promette energia e movimento.

Famiglie, runner e ciclisti in pista per una giornata di sport e salute. In programma Misano Gp Run e la gara ciclistica Elite Under 23 "Misano 100" Domenica, 22 febbraio, tornano a Misano World Circuit gli Open Games, la manifestazione multidisciplinare organizzata in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico. A scendere in pista al Misano World Circuit saranno famiglie, sportivi o semplici amatori alle prese con attività come la corsa, la camminata, i roller e la pedalata in bici, per una giornata all'insegna dello sport e della salute. Dalle 8,30 alle 9,30 la pit lane si aprirà per ospitare tutti coloro che vorranno cimentarsi nella pattinata non competitiva, nella camminata ludico motoria, oppure scendere in pista con la bici.

