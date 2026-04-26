La premier giapponese si trova a dover conciliare i numerosi impegni ufficiali con le esigenze di assistenza a suo marito. Durante le settimane, si limita a dormire circa quattro ore a notte, dedicando il resto del tempo alle responsabilità di governo e alle cure personali. Questa routine intensa si ripete quotidianamente, lasciando poco spazio per il riposo e il tempo libero.

? Cosa sapere La premier Takaichi gestisce il governo giapponese con solo quattro ore di sonno notturno.. Il caso riaccende il dibattito sul karoshi e sul deficit di riposo in Giappone.. A sei mesi dal suo insediamento al governo, la premier Takaichi affronta una quotidianità scandita da ritmi massacranti che hanno riacceso il dibattito nazionale sulla gestione del lavoro in Giappone. La gestione del potere a Tokyo sembra aver assunto i connotati di un impegno totale che non ammette pause, portando la prima donna alla guida dell’esecutivo nipponico verso confini di stanchezza estrema. Il mantra che ha caratterizzato l’inizio del mandato, basato sul concetto di lavorare incessantemente, si è trasformato nella realtà quotidiana della 65enne, la cui vita privata e istituzionale si intrecciano senza soluzione di continuità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Takaichi tra doveri e cura del marito: la vita tra 4 ore di sonno

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