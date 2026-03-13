Giornata mondiale del sonno 2026 | i medici rilanciano le regole per il sonno protetto nei neonati tra sviluppo neurologico ottimale e prevenzione della sindrome della morte in culla

13 mar 2026

Il 13 marzo si celebra la Giornata mondiale del sonno e la Società italiana di neonatologia ricorda le regole fondamentali per garantire un sonno sicuro ai neonati. In questa occasione, medici e specialisti sottolineano l'importanza di pratiche corrette per favorire uno sviluppo neurologico ottimale e ridurre il rischio di sindrome della morte in culla. La giornata serve a sensibilizzare genitori e operatori sanitari su questi aspetti.

Il 13 marzo si celebra la Giornata mondiale del sonno, e la Società italiana di neonatologia coglie l'occasione per rinnovare il proprio impegno sulla sicurezza del riposo nei più piccoli.

