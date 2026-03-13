Giornata mondiale del sonno 2026 | i medici rilanciano le regole per il sonno protetto nei neonati tra sviluppo neurologico ottimale e prevenzione della sindrome della morte in culla

Il 13 marzo si celebra la Giornata mondiale del sonno e la Società italiana di neonatologia ricorda le regole fondamentali per garantire un sonno sicuro ai neonati. In questa occasione, medici e specialisti sottolineano l'importanza di pratiche corrette per favorire uno sviluppo neurologico ottimale e ridurre il rischio di sindrome della morte in culla. La giornata serve a sensibilizzare genitori e operatori sanitari su questi aspetti.

Il 13 marzo si celebra la Giornata mondiale del sonno, e la Società italiana di neonatologia coglie l'occasione per rinnovare il proprio impegno sulla sicurezza del riposo nei più piccoli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Giornata Mondiale del Sonno, cosa rischi se dormi male: 5 abitudini preziose per un sonno di qualitàDormire bene è un bisogno di importanza vitale per il benessere del proprio organismo perché un sonno di qualità è in grado di farci sentire energici... Giornata mondiale del sonno, al "Moscati" visite e consulenze gratuite per i disturbi respiratori del sonnoUn’intera mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi dei disturbi del sonno. Altri aggiornamenti su Giornata mondiale Temi più discussi: Giornata Mondiale del Sonno, Sin: Il buon riposo è un pilastro della crescita; Giornata Mondiale del Sonno: guida smart per dormire meglio; Giornata Mondiale del Sonno 2026: perché dormire bene è una questione di salute; Giornata mondiale del sonno, dai disturbi del riposo al social jetlag: i rischi. Giornata mondiale del sonno, dai disturbi del riposo al social jetlag: i rischiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale del sonno, dai disturbi del riposo al social jetlag: i rischi ... tg24.sky.it Giornata Mondiale del sonno, la skincare serale che fa la differenzaLa Giornata Mondiale del Sonno, che si celebra oggi 13 marzo, è l'occasione giusta per fare il punto della situazione sulla skincare serale ... iodonna.it Come avete dormito questa notte Oggi è la Giornata Mondiale del Sonno Dormire bene non è un lusso… è una necessità! Il sonno ricarica il corpo, libera la mente e ci regala sogni che a volte diventano canzoni indimenticabili. Anche la musica, da - facebook.com facebook La Giornata Mondiale del Sonno, che quest'anno cade il 13 marzo, ricorda quanto trascorrere una notte tra le braccia di Morfeo sia uno dei trattamenti skincare migliori. Ma dormire nel modo sbagliato può davvero far aumentare le rughe Le federe in seta aiut x.com