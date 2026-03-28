Spinsanti | la cura come ponte fragile tra vita e morte

Nel 2026, il bioeticista e direttore di un istituto dedicato alle medical humanities ha avviato una riflessione sulla cura come elemento centrale dell’esperienza umana. La sua analisi si concentra sulla funzione della cura come legame tra vita e morte, sottolineando il ruolo di questa nel definire il percorso esistenziale. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulle implicazioni etiche e pratiche della cura nel contesto sanitario.

Sandro Spinsanti, bioeticista e direttore dell’Istituto Giano per le medical humanities, propone nel 2026 una riflessione profonda sulla cura come elemento strutturale dell’esistenza umana. La sua opera Un’altra pratica della cura, pubblicata da Il Pensiero Scientifico Editore, ridefinisce il legame tra chi assiste e chi riceve assistenza. Il testo utilizza la metafora di un ponte che collega due sponde: i professionisti sanitari e i pazienti, ma anche i vivi e i defunti. Questa visione si intreccia con l’opera letteraria di Thornton Wilder, pubblicata nel 1927, intitolata Il ponte di San Luis Rey. Nel romanzo, un crollo improvviso del ponte nel Perù nel 1714 diventa lo spunto per indagare sul destino e sul disegno divino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spinsanti: la cura come ponte fragile tra vita e morte Articoli correlati La cura come trama della condizione umana. La riflessione di SpinsantiDue sponde, unite da un ponte: da una parte coloro che la cura la erogano nelle sue molteplici forme: pietas familiare e affinita? elettive,... Leggi anche: Dalla Brianza alla Palestina. Ponte tra cura e speranza