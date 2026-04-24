Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato un taglio di oltre 100 milioni di euro destinati ai lavori di riqualificazione del Molo Clementino, delle banchine e delle vasche di colmata nel porto delle Marche. La decisione ha suscitato preoccupazione tra le autorità portuali e gli operatori locali, che vedevano in questi fondi un’opportunità importante per lo sviluppo delle infrastrutture portuali. La riduzione delle risorse mette a rischio alcuni interventi programmati.

ANCONA Una doccia fredda. Uno choc imprevisto che ha allarmato il fronte del porto. Oltre 100 milioni di euro da trasformare in opere sono stati tagliati dal Ministero di Economia e Finanza all’Authority del Mare Adriatico Centrale. Una mannaia piombata sui golfi di Ancona, Pesaro e San Benedetto del Tronto. Mal comune (zero gaudio) condiviso con quelli abruzzesi di Pescara e Ortona. In un documento che cristallizza la falcidia del progetti con un iter non abbastanza avanzato per salvarsi, c’è il dettagliato elenco dei «residui attivi da cancellare alla data del 31 dicembre 2025». Il totale delle voci porta ad una cifra pari a 113.044.103 euro, di cui 101,2 milioni in quota «definanziamento del Mef».🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Molo Clementino, banchine e vasche di colmata: addio fondi, il Mef taglia 100 milioni all?Autorità portuale nelle Marche

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