Finanziamenti bloccati dal Mef all' Adsp l' attacco del Pd | Grave il taglio di 100 milioni preoccupante il limbo del commissariamento | fate presto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha temporaneamente sospeso l’erogazione di 101,2 milioni di euro destinati all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, provocando reazioni da parte di alcune forze politiche. La decisione ha suscitato preoccupazioni sulla possibilità di completare i progetti in corso e ha portato all’attenzione la situazione di incertezza legata al commissariamento dell’ente. La questione ha generato un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori e le istituzioni locali.
ANCONA – Continua a far discutere la decisione della temporanea sospensione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di 101,2 milioni di euro di finanziamenti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, posizione che.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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