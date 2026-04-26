Finanziamenti bloccati dal Mef all' Adsp l' attacco del Pd | Grave il taglio di 100 milioni preoccupante il limbo del commissariamento | fate presto

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha temporaneamente sospeso l’erogazione di 101,2 milioni di euro destinati all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, provocando reazioni da parte di alcune forze politiche. La decisione ha suscitato preoccupazioni sulla possibilità di completare i progetti in corso e ha portato all’attenzione la situazione di incertezza legata al commissariamento dell’ente. La questione ha generato un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori e le istituzioni locali.